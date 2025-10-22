Política

Ao STF
Notícia

Um dia após reabertura de investigação contra Valdemar Costa Neto, Bolsonaro pede a Moraes visita de líder do PL

Advogados do ex-presidente justificaram que o encontro com o político é "indispensável" para a coordenação de pautas institucionais e planejamento de ações políticas

