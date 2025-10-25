Trump confirma reunião com Lula e diz que pode reduzir tarifaço ao Brasil sob certas condições

Chefes de estado devem se encontrar no domingo. Fotos AFP e Agência Brasil / Arte GZH

A caminho da Malásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (25) que vai se reunir na viagem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trump afirmou que pode reduzir as tarifas ao Brasil, que chegam a 50%, dentro de determinadas condições.

É a primeira vez que ele admite fazer alguma concessão, embora condicionada. Trump não explicou quais seriam suas exigências.

— Acredito que vamos nos reunir, sim — disse Trump, ainda no avião após a decolagem. — Sim, sob as circunstâncias certas, seguramente —completou ao responder se estava aberto a baixar o patamar do tarifaço.

Trump conversou no avião presidencial, o Air Force One, com jornalistas que o acompanham. O áudio da conversa foi divulgado pela Casa Branca. Ele lembrou também da conversa breve nos bastidores da ONU, em Nova York, em setembro.

O presidente Lula disse que o governo brasileiro ainda não recebeu exigências do presidente Donald Trump para reduzir ou retirar o tarifaço contra o Brasil.

—Não tem exigência dele (Trump) e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma solução. Pode ficar certo que vai ter uma solução — disse o presidente brasileiro, na Malásia.

Na véspera, Lula indicou que um acordo pode não ser alcançado na reunião de domingo, marcada para o fim da tarde, em Kuala Lumpur.

O petista disse estar aberto a discutir qualquer assunto com Trump, sem vetos, mas que um entendimento poderia demandar mais negociações no futuro.