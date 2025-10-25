Política

A caminho da Malásia

Trump confirma reunião com Lula e diz que pode reduzir tarifaço ao Brasil sob certas condições

É a primeira vez que o norte-americano admite fazer alguma concessão, embora condicionada. No entanto, ele não revelou quais seriam as suas exigências

Estadão Conteúdo

Felipe Frazão*

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS