TRF-4 afasta juiz que atuou na Lava Jato suspeito de furtar garrafas de champanhe em supermercado de SC

Appio atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, em 2023. Divulgação / Justiça Federal

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, abriu um processo disciplinar e afastou o juiz Eduardo Appio por tempo indeterminado. Até a publicação desta notícia, o magistrado não havia se manifestado sobre a medida. Anteriormente, disse que o caso se trata de um "mal-entendido".

O processo administrativo foi instaurado com base em um boletim de ocorrência pelo furto de duas garrafas de champanhe francesa Moët&Chandon de um supermercado em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Os fatos teriam acontecido nos dias 20 de setembro e 4 de outubro.

O afastamento foi proposto pela Corregedoria e chancelado pela Corte Especial Administrativa do TRF-4. Enquanto estiver fora das funções, o magistrado será remunerado normalmente, com exceção de penduricalhos. O caso tramita em sigilo.

O suspeito do furto é descrito no boletim de ocorrência como "um senhor com idade aproximada de 72 anos, que utiliza óculos, estatura aproximada de 1,76 metro". A descrição não bate com as características do juiz, de 54 anos, mas o carro dele, um Jeep Compass Longitude D, teria sido usado pelo suspeito.

Quando o caso veio a público, na semana passada, Appio disse ao Estadão que o episódio foi um "mal-entendido" e que não sabe nada a respeito.

Crítico declarado da operação Lava Jato, Appio, que é gaúcho de Erechim, ganhou notoriedade ganhou ao assumir os processos remanescentes da investigação na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Ao longo de três meses, ele revisou decisões e reacendeu as denúncias de corrupção e abusos lançadas contra antigos protagonistas da investigação.