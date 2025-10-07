Transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP30 será votada nesta terça-feira pelo Senado

O Senado vai analisar nesta terça-feira (7) um projeto de lei aprovado pela Câmara que propõe alterar a capital do Brasil de Brasília (DF) para Belém, no Pará, entre os dias 11 e 21 de novembro – quando ocorre a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (COP30).
O projeto de lei apresentado pela deputada Duda Salabert (PDT-MG) propõe que os Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) atuem diretamente da capital do Pará.
Os despachos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por ministros serão datados em Belém, em um ato simbólico.
A proposta recebeu apoio de dois senadores paraenses: Beto Fato (PT) e Zequinha Marinho (Podemos). A pauta será apreciada em plenário a partir das 14h.