Política

Medida simbólica
Notícia

Transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP30 será votada nesta terça-feira pelo Senado

Proposta já aprovada pela Câmara ficaria em vigor entre os dias 11 e 21 de novembro. Se aprovada pelos senadores, os Três Poderes poderão datar documentos oficiais na cidade

Zero Hora

