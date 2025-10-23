Toffoli se emociona ao ser homenageado pelos 16 anos de atuação no STF: "Orgulho de ser guardião da Constituição"

Discurso de Fachin enalteceu a trajetória de Toffoli. LUIZ SILVEIRA/STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi homenageado pelos colegas magistrados pelos 16 anos de atuação na Corte, durante sessão nesta quinta-feira (23).

O presidente do STF, Edson Fachin, começou a homenagem destacando a trajetória de Toffoli. Fachin citou sua atuação como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre 2014 e 2016, e, posteriormente, como o mais jovem presidente do STF, de 2018 a 2020.

— Há 16 anos o eminente ministro Dias Toffoli tomava posse neste Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem contribuído imensamente para o fortalecimento da jurisdição constitucional em nosso país, com decisões tomadas em momentos de turbulência e de risco à democracia — afirmou Fachin.

Toffoli chorou e se emocionou ao agradecer. Ele ressaltou o o orgulho de integrar o Supremo. As informações são do g1.

— As suas palavras muito me emocionam. Aprendi na vida que não podemos deixar a emoção envelhecer. Temos hoje a maior cordialidade da história desta Corte. Tenho orgulho de ter colegas e colegas, digo isso na presença da única mulher que compõe este colegiado, minha amiga de longa data, como sou de todos — disse.

O ministro destacou a importância do cargo de magistrado e também homenageou antigos ministros da Corte:

— Nós, que estamos nestas cadeiras, sabemos a dimensão delas. É com muito orgulho que me emociono lembrando do meu predecessor, ministro Sepúlveda Pertence, e da amiga que foi amiga de vida. Honrar essa cadeira é continuar honrando a Justiça e a magistratura do Brasil — afirmou.

No fim do discurso, Toffoli enalteceu o Supremo e a Constituição de 1988:

— Tenho muito orgulho de ser um brasileiro e de ser guardião da Constituição, a mais avançada da história da humanidade. A função de sermos sacerdotes da guarda dessa Constituição me enche de emoção. Espero continuar servindo.