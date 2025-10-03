"Tenho quase certeza de que vão me cassar", diz vereador Gilvani O Gringo

O vereador Gilvani Dalloglio (Republicanos) projeta com pessimismo o seu futuro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em entrevista a Zero Hora, na quinta-feira (2), Gringo, como é conhecido, estimou que terá o mandato cassado pelo plenário.
Uma denúncia por quebra de decoro parlamentar foi apresentada nesta sexta-feira (3) à Comissão de Ética da Casa pelo presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias. O pedido de cassação cita que Gilvani teria mentido em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Dmae, além de ter admitido que manteve contrato, por meio de uma empresa dele, com a prefeitura de Porto Alegre enquanto era candidato a vereador, em 2024. O relator da CPI, vereador Rafael Fleck (MDB), também afirmou que apresentará pedido de cassação contra Gringo.
— Eu tenho quase certeza de que eles vão me cassar. Eles vão me cassar. Porque eles não querem o Gringo lá. Eu vou dizer assim, eu cheguei a uma grande conclusão na minha vida: a chegada da solução não combina com a política. A política é uma coisa triste de ver — argumenta Gilvani Dalloglio.
Falas de Gringo à CPI, na segunda-feira, foram compartilhados por vereadores de diversos partidos, que apontaram indícios de irregularidades.
O parlamentar do Republicanos argumenta que sofre perseguição política por ter conquistado visibilidade e votos por sua atuação na enchente de 2024.
— Eu sou um cara muito rejeitado dentro da Câmara, muito rejeitado. Se uniram esquerda, centro e direita contra o Gringo. Se uniram todos — diz o vereador.
Uma das principais críticas feitas a Gilvani se refere ao fato de que, entre 2023 e 2024, a empresa dele manteve contrato de prestação de serviço na área de saneamento com a prefeitura de Porto Alegre. Fleck e outros vereadores entendem que houve conflito de interesses e acrescentam que Gringo se apresentava como voluntário na atuação durante a enchente quando, na realidade, estaria realizando serviços pagos pela prefeitura. O vereador contrapõe dizendo que usou outros equipamentos durante as ajudas a atingidos pela cheia, não havendo relação com o contrato de serviço público.
— Esse contrato é específico, é para retirar o lodo de uma unidade de tratamento de esgoto. Esse caminhão aqui (do contrato) é um caminhão específico. As minhas ações (na enchente) foram com barco. Eu fiz a logística com o caminhão-baú que eu tenho, para transportar os barcos, as pessoas e mantimentos — disse o Gringo.
"Me arrependo todo dia"
Em 2019, Gilvani o Gringo foi um dos alvos de uma operação da Polícia Civil que investigava supostas irregularidades em contratos de empresas privadas com o Departamento de Esgoto Pluvial (DEP) da prefeitura de Porto Alegre. À época, Gringo atuava como gerente-geral da Ambiental BR, admitiu que pagava propina para manter contrato com o departamento municipal e foi indiciado por corrupção ativa e fraude em licitação, entre outros delitos. O suposto esquema foi revelado na série de reportagens "Dinheiro pelo bueiro", de Zero Hora.
Sobre este histórico, Gringo diz não poder dar detalhes devido ao segredo de Justiça. O empresário afirma que se arrepende do pagamento de propina:
— Desse fato de 2015, eu me arrependo todo dia. Eu vou te dizer um negócio: tu acha que a minha família se sente feliz em falar na rua? Eles sabem de tudo isso. Só que eles sabem também que eu sou um cara verdadeiro e sou de coragem. Eu todo dia me arrependo.
O vereador deve voltar à CPI do Dmae na segunda-feira (6), para um segundo depoimento.