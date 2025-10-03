"Tenho quase certeza de que vão me cassar", diz vereador Gilvani O Gringo

Empresa de Gringo tinha contrato com a prefeitura entre 2023 e 2024. Renan Mattos / Agencia RBS

O vereador Gilvani Dalloglio (Republicanos) projeta com pessimismo o seu futuro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em entrevista a Zero Hora, na quinta-feira (2), Gringo, como é conhecido, estimou que terá o mandato cassado pelo plenário.

Uma denúncia por quebra de decoro parlamentar foi apresentada nesta sexta-feira (3) à Comissão de Ética da Casa pelo presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias. O pedido de cassação cita que Gilvani teria mentido em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Dmae, além de ter admitido que manteve contrato, por meio de uma empresa dele, com a prefeitura de Porto Alegre enquanto era candidato a vereador, em 2024. O relator da CPI, vereador Rafael Fleck (MDB), também afirmou que apresentará pedido de cassação contra Gringo.

— Eu tenho quase certeza de que eles vão me cassar. Eles vão me cassar. Porque eles não querem o Gringo lá. Eu vou dizer assim, eu cheguei a uma grande conclusão na minha vida: a chegada da solução não combina com a política. A política é uma coisa triste de ver — argumenta Gilvani Dalloglio.

Falas de Gringo à CPI, na segunda-feira, foram compartilhados por vereadores de diversos partidos, que apontaram indícios de irregularidades.

O parlamentar do Republicanos argumenta que sofre perseguição política por ter conquistado visibilidade e votos por sua atuação na enchente de 2024.

— Eu sou um cara muito rejeitado dentro da Câmara, muito rejeitado. Se uniram esquerda, centro e direita contra o Gringo. Se uniram todos — diz o vereador.

Uma das principais críticas feitas a Gilvani se refere ao fato de que, entre 2023 e 2024, a empresa dele manteve contrato de prestação de serviço na área de saneamento com a prefeitura de Porto Alegre. Fleck e outros vereadores entendem que houve conflito de interesses e acrescentam que Gringo se apresentava como voluntário na atuação durante a enchente quando, na realidade, estaria realizando serviços pagos pela prefeitura. O vereador contrapõe dizendo que usou outros equipamentos durante as ajudas a atingidos pela cheia, não havendo relação com o contrato de serviço público.

— Esse contrato é específico, é para retirar o lodo de uma unidade de tratamento de esgoto. Esse caminhão aqui (do contrato) é um caminhão específico. As minhas ações (na enchente) foram com barco. Eu fiz a logística com o caminhão-baú que eu tenho, para transportar os barcos, as pessoas e mantimentos — disse o Gringo.

"Me arrependo todo dia"

Em 2019, Gilvani o Gringo foi um dos alvos de uma operação da Polícia Civil que investigava supostas irregularidades em contratos de empresas privadas com o Departamento de Esgoto Pluvial (DEP) da prefeitura de Porto Alegre. À época, Gringo atuava como gerente-geral da Ambiental BR, admitiu que pagava propina para manter contrato com o departamento municipal e foi indiciado por corrupção ativa e fraude em licitação, entre outros delitos. O suposto esquema foi revelado na série de reportagens "Dinheiro pelo bueiro", de Zero Hora.

Leia Mais Prefeitura de Porto Alegre demite engenheiro que teria atestado serviços não executados, mas que foram pagos pelo extinto DEP

Sobre este histórico, Gringo diz não poder dar detalhes devido ao segredo de Justiça. O empresário afirma que se arrepende do pagamento de propina:

— Desse fato de 2015, eu me arrependo todo dia. Eu vou te dizer um negócio: tu acha que a minha família se sente feliz em falar na rua? Eles sabem de tudo isso. Só que eles sabem também que eu sou um cara verdadeiro e sou de coragem. Eu todo dia me arrependo.