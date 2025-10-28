Política

Delator
Notícia

Supremo reconhece fim da ação penal da trama golpista para Mauro Cid

Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro terá a punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS