STF condena réus do núcleo 4 da trama golpista; acompanhe

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou os sete réus do núcleo 4 do processo da trama golpista na sessão desta terça-feira (21)

do processo da na sessão desta terça-feira (21) Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino

os ministros Luiz Fux teve voto divergente e também afirmou que o STF não é competente para analisar o caso

e também afirmou que o STF não é competente para analisar o caso Após a leitura dos votos, os ministros passaram para a análise da dosimetria; as penas chegaram a 17 anos de reclusão

Veja como ficaram as penas:

Ailton Gonçalves Moraes Barros: 13 anos e 6 meses em regime inicial fechado, 120 dias-multa

13 anos e 6 meses em regime inicial fechado, 120 dias-multa Ângelo Martins Denicoli: 17 anos em regime inicial fechado e 120 dias-multa

17 anos em regime inicial fechado e 120 dias-multa Reginaldo Vieira de Abreu: 15 anos e 6 meses em regime inicial fechado e 120 dias-multa

15 anos e 6 meses em regime inicial fechado e 120 dias-multa Marcelo Araújo Bormevet: 14 anos e 6 meses em regime fechado e 120 dias-multa

14 anos e 6 meses em regime fechado e 120 dias-multa Giancarlo Gomes Rodrigues: 14 anos de prisão e 120 dias-multa

14 anos de prisão e 120 dias-multa Guilherme Marques de Almeida: 13 anos e 6 meses em regime inicial fechado e 120 dias-multa

13 anos e 6 meses em regime inicial fechado e 120 dias-multa Carlos Cesar Moretzsohn Rocha: 7 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto e 40 dias-multa

Quem são os condenados do núcleo 4

O grupo é composto principalmente por militares acusados de disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas e as instituições democráticas, além de promover ataques virtuais contra militares que não aderiram ao plano golpista.

Ailton Gonçalves Moraes Barros , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Ângelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal

, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Marcelo Araújo Bormevet , agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin

, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Denúncia da PGR

Eles são acusados de espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades. Eles se tornaram réus pelos seguintes crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência

Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado

Quem são os ministros

Alexandre de Moraes

Atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, 56 anos, é o relator do processo. Paulistano, Moraes se formou em 1990 na Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco, a mais tradicional do país, onde é professor titular.

Cristiano Zanin

Paulista de Piracicaba, Zanin é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi professor de Direito Civil e Direito Processual, com carreira consagrada na advocacia privada. Zanin atuou em causas de direito econômico, empresarial e societário, mas se especializou em ações criminais, alcançando notoriedade nacional à frente da defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava-Jato.

Luiz Fux

Único magistrado de carreira na Primeira Turma, Luiz Fux, 72 anos, transitou pela advocacia e pelo Ministério Público antes de se tornar juiz. Carioca formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fux foi advogado da Shell antes de ingressar na Promotoria Estadual. Em 1983, passou em concurso para o Tribunal de Justiça.

Cármen Lúcia

Segunda mulher a integrar o STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, 71 anos, chegou à Corte em 2006. Antes dela, apenas Ellen Gracie havia tido assento no mais alto tribunal de Justiça do país. Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia se formou na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Flávio Dino