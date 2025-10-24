STF vai decidir se homem em união homoafetiva tem direito ao período de licença-maternidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar se é possível conceder o período da licença-maternidade, quatro meses, a um dos homens integrantes de um casal homoafetivo, com base no princípio constitucional da isonomia — igualdade perante a lei. O outro pai permaneceria com o período de 20 dias da licença-paternidade.
A data da discussão do tema ainda será definida, e a decisão valerá para casos semelhantes em tramitação na Justiça.
O recurso foi apresentado por um servidor público de Santo Antônio do Aracanguá (SP), que teve negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) o pedido para equiparar sua licença-paternidade à licença-maternidade.
O TJ-SP alegou ausência de previsão legal e citou a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda a concessão de benefícios com base apenas no princípio da isonomia.
No recurso ao STF, o servidor argumenta que a negativa fere dispositivos constitucionais que garantem a proteção à família, à criança e ao adolescente.
Ao se manifestar no plenário virtual, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou que o Tribunal já reconheceu o direito à licença-maternidade para pais solo e para casais homoafetivos femininos, permitindo que a gestante ou a não gestante usufrua do benefício.
O magistrado ressaltou que o tema possui relevância jurídica, política, econômica, social e constitucional, e defendeu uma manifestação do plenário para garantir estabilidade jurídica e aplicação uniforme da Constituição a famílias formadas por dois pais.