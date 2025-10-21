Com votos dos ministros, STF retoma julgamento do núcleo 4 da trama golpista nesta terça-feira

Alexandre de Moraes é o relator do processo no STF. Luiz Silveira / STF / Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (21) o julgamento de mais um grupo de réus da trama golpista, o núcleo 4, chamado de "núcleo da desinformação". A sessão abre com o voto dos cinco ministros que compõem a Primeira Turma do Supremo.

O primeiro a votar será o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. Na primeira sessão, na semana passada, Moraes apresentou o seu relatório sinalizando pela condenação de todos os sete réus integrantes do núcleo.

— Os réus propagaram sistematicamente notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e também a autoridades que ameaçavam os interesses da organização criminosa — manifestou Moraes acerca da denúncia.

Após Moraes, votam os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, que atualmente preside a Primeira Turma.

Ainda na semana passada, o Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, logo após a manifestação de Moraes, reforçou o pedido de condenação.

Conforme a PGR, que apresentou denúncia a partir de inquérito da Polícia Federal, o núcleo 4 teria sido responsável por uma operação estratégica de desinformação, com:

ataques às urnas eletrônicas

disseminação de conteúdo falso

pressão sobre as Forças Armadas para aderirem ao plano golpista





Flávio Dino, ao centro, é o presidente da Turma e será o último a proferir o voto. Antonio Augusto / STF / Divulgação

Réus do núcleo 4

Ailton Gonçalves Moraes Barros , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Ângelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Reginaldo Vieira de Abreu , coronel do Exército

, coronel do Exército Marcelo Araújo Bormevet , policial federal

, policial federal Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal

Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Há expectativa de que o julgamento seja concluído ainda nesta terça-feira, com a definição das penas em caso de condenação.

Núcleos da trama golpista

O julgamento da tentativa de golpe de Estado foi dividido pela PGR, com aval do Supremo, em quatro núcleos, agrupados de acordo com seu papel dentro da organização criminosa.

Como integrante do núcleo 1, ou "núcleo crucial", o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus já foram condenados pela Primeira Turma do Supremo.