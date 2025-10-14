STF julga núcleo 4 da trama golpista nesta terça; acompanhe ao vivo

O julgamento dos sete réus do núcleo 4 do processo da trama golpista teve início nesta terça-feira (14)

A sessão foi suspensa por volta das 16h40min. O julgamento tem continuidade na próxima terça-feira (21)

Como foi o julgamento

A sessão começou com a leitura do parecer do ministro-relator, Alexandre de Moraes

Depois, falou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação

Em seguida, a defesa de cada réu apresentou os seus argumentos

Quem são os acusados do núcleo 4

O grupo é composto principalmente por militares acusados de disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas e as instituições democráticas, além de promover ataques virtuais contra militares que não aderiram ao plano golpista.

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército

Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal

Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército

Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército

Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin

, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Denúncia da PGR

Eles são acusados de espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades. Eles se tornaram réus pelos seguintes crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência

Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado

Quem são os ministros

Alexandre de Moraes

Atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, 56 anos, é o relator do processo. Paulistano, Moraes se formou em 1990 na Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco, a mais tradicional do país, onde é professor titular.

Flávio Dino

Ministro com menos tempo de STF, Flávio Dino de Castro e Costa, 57 anos, é atualmente o presidente da Primeira Turma do STF. Ele é um juiz que trocou a magistratura pela política e voltou ao ofício de origem. Maranhense de São Luiz, Dino formou-se pela Universidade Federal do Maranhão.

Luiz Fux

Único magistrado de carreira na Primeira Turma, Luiz Fux, 72 anos, transitou pela advocacia e pelo Ministério Público antes de se tornar juiz. Carioca formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fux foi advogado da Shell antes de ingressar na Promotoria Estadual. Em 1983, passou em concurso para o Tribunal de Justiça.

Cármen Lúcia

Segunda mulher a integrar o STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, 71 anos, chegou à Corte em 2006. Antes dela, apenas Ellen Gracie havia tido assento no mais alto tribunal de Justiça do país. Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia se formou na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

