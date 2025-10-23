Política

Seis votos a um
STF forma maioria para manter nomeação de parentes para cargos políticos

Para o relator, ministro Luiz Fux, o chefe do Executivo tem a prerrogativa de escolher seus secretários, desde que sejam observados os critérios de qualificação técnica

Agência Brasil

