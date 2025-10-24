STF derruba decisão de Barroso que autorizava enfermeiros a auxiliar em aborto

Na semana passada, o ex-ministro votou também para descriminalizar o aborto até a 12ª semana da gestação. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou por derrubar decisão do ex-ministro Luís Roberto Barroso que autorizava enfermeiros a atuar em procedimentos de aborto permitidos por lei.

A decisão — tomada por Barroso no último dia de atuação na Corte, antes da aposentadoria — foi vencida por 10 votos a um. As informações são de O Globo.

Na ocasião, Barroso solicitou que a decisão fosse avaliada em uma sessão extraordinária do plenário virtual. Todos os ministros já votaram. Com a decisão do plenário, as determinações de Barroso deixam de valer.

A decisão

Barroso tinha autorizado profissionais de enfermagem a prestar auxílio na realização de abortos, nos casos permitidos por lei. Além disso, ele decidiu que enfermeiros e técnicos de enfermagem não podem ser punidos pela prática. Ambas decisões foram derrubadas.

As decisões de Barroso foram tomadas em ações apresentadas pela Sociedade Brasileira de Bioética e pela Associação Brasileira de Enfermagem, entre outras organizações.