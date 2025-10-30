STF declara trânsito em julgado em processo contra Zambelli por perseguição armada de homem em SP

Zambelli está presa na Itália, e chegou a participar de audiência pública na Câmara por meio de videoconferência. TV Câmara / Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta quinta-feira (30) trânsito em julgado na ação contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Em agosto, ela foi condenada a cinco anos e três meses por perseguir um homem durante a campanha eleitoral em 2022.

A decisão do STF significa que os recursos da parlamentar se esgotaram e ela não pode mais recorrer da condenação. Com isso, a pena já pode ser executada. As informações são do g1.

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu após ser condenada em outro processo no Brasil: a 10 anos de prisão por invadir os sistemas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As duas penas deverão ser somadas.

Leia Mais Lula sanciona lei que endurece enfrentamento ao crime organizado

Prisão na Itália

A parlamentar foi detida em julho, em Roma. O Ministério Público da Itália é favorável ao processo de extradição de Zambelli ao Brasil, mas o juiz do Tribunal de Apelação do país ainda precisa decidir se aceita ou não o parecer.

No início de outubro, Zambelli chegou a anunciar uma greve de fome para protestar contra a decisão da Justiça da Itália de lhe manter presa.

"O senhor está do lado que apoia Hamas, tráfico de drogas, terrorismo, Irã, regimes narcoditadores como na Venezuela, ditadura de Cuba, entre outros pela América do Sul e África. De mãos dadas com o presidente que disse não à extradição de Cesare Battisti, mesmo ele não sendo cidadão brasileiro", escreveu em carta enviada a Carlo Nordio, juiz que decidiu manter a parlamentar em regime fechada.

Perseguição contra eleitor de Lula

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a parlamentar apontando arma de fogo para homem em São Paulo. Reprodução / Twitter

Às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, Carla Zambelli sacou uma arma em via pública e apontou para apontou para o Luan Araújo. Ela o perseguiu até uma lanchonete e ameaçou o jornalista.

A perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Julgamento no STF

Por 9 a 2, em agosto o Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.