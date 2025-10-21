Política

Primeira Turma
Notícia

STF decide reabrir investigação contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por trama golpista

Medida foi deliberada por maioria durante o julgamento do núcleo 4, nesta terça-feira (21) — apenas com divergência do ministro Luiz Fux

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS