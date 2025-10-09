Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

Alcolumbre ficou horas reunido com os líderes do governo nesta quarta. Saulo Cruz / Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou o encerramento dos trabalhos desta quarta-feira (8) após a Câmara dos Deputados retirar de pauta a Medida Provisória 1.303/2025, que previa alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Alcolumbre ficou horas reunido com os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Após o resultado da Câmara, Alcolumbre determinou que a sessão não seria retomada.

O cancelamento da sessão do Senado adia a votação de outros temas importantes para o governo, como o projeto de lei complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza os recursos da medida provisória do tarifaço. Com isso, a apreciação dos destaques do PLP fica para a próxima semana.

Proposta é derrubada

A medida provisória (MP) 1.303/2025, criada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi retirada da pauta da Câmara dos Deputados e não foi votada nesta quarta. Como o prazo para aprovação era até as 23h59min desta quarta, o texto perde a validade, representando derrota para o governo Lula. O placar foi de 251 a 193 pela derrubada.

Na noite de terça-feira (7), a matéria chegou a ser aprovada em comissão mista por 13 votos a 12.