Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

O cancelamento da sessão do Senado adia a votação de outros temas importantes para o governo, como o projeto de lei que viabiliza os recursos da medida provisória do tarifaço

Estadão Conteúdo

