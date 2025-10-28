Senado aprova projeto de enfrentamento à criminalidade durante megaoperação no Rio de Janeiro

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (28), o projeto de lei (PL) 226/2024 que aperfeiçoa o marco legal de enfrentamento à criminalidade. A decisão do Legislativo acontece no mesmo dia da megaoperação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha — que já deixou mais de 60 pessoas mortas.
A proposta altera dispositivos do Código de Processo Penal para mudar as regras das audiências de custódia, além de prever a coleta de material genético dos detidos suspeitos de integrar organizações criminosas.
De acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a aprovação reforça "os instrumentos de proteção aos agentes públicos e à população civil". Alcolumbre ainda manifestou apoio às forças de segurança e solidariedade às famílias da vítimas.
"A Presidência do Senado Federal manifesta apoio às ações das forças de segurança no combate à criminalidade, às facções e ao crime organizado, reafirmando a necessidade de um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para proteger os cidadãos da violência que assola o país. Manifesta, ainda, solidariedade às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança envolvidos e a toda sociedade fluminense", escreveu.
O PL, de autoria do então senador Flávio Divo — atualmente ministro do STF —, foi apresentado ao Senado em agosto de 2024 e agora segue para sanção do presidente Lula.
Operação mais letal da história do Rio
A megaoperação que acontece nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira (28) já é considerada a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro.
Até as 15h10min, foram relatadas 64 mortes e mais de cem prisões. Também foram apreendidas nove motos, 75 fuzis e uma grande quantidade de drogas.
De acordo com balanço do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da Universidade Federal Fluminense (UFF), divulgado pelo g1, a operação desta terça ultrapassa o número somado de óbitos de outras duas grandes ações realizadas na cidade do Rio: Jacarezinho, em maio de 2021, com 28 mortes, e na Vila Cruzeiro, em maio de 2022, com 24 óbitos.