"Se for verdade, eu me sentirei muito traído por ela", diz prefeito de Canoas sobre denúncias contra ex-secretária do Bem-Estar Animal 

Prefeito Airton Souza durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, em 15 de outubro de 2025 Vídeos GZH / Reprodução

Durante entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (15), o prefeito de Canoas, Airton Souza (PL) afirmou que não conversou com a ex-secretária do Bem-Estar Animal, Paula Lopes, após o escândalo envolvendo a morte de animais no município. Segundo ele, a decisão foi tomada para não interferir nas investigações do caso.

— Não fiz contato nenhum, não retornei à ligação dela (Paula), porque, se for verdade, eu me sentirei muito traído por ela. Agora estou esperando a conclusão do inquérito para depois me manifestar com toda a clareza — disse Souza em entrevista na Rádio Gaúcha.

Documentos paralelos e depoimentos de servidores indicam que, entre janeiro e julho deste ano, 478 animais foram abatidos, enquanto os registros oficiais da secretaria apontavam 239 no mesmo período.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação sobre as centenas de eutanásias praticadas sob a gestão de Paula Lopes está em fase final. Restam apenas alguns laudos para a conclusão do inquérito, prevista para o fim deste mês.

Retomada das obras no HPS

Durante a mesma entrevista, o prefeito também prometeu agilidade na retomada das obras do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, destruído pela enchente de 2024.

Segundo Souza, os trabalhos foram acelerados após a liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal. Uma solenidade está prevista para esta quinta-feira (16), marcando a retomada oficial das obras, que haviam sido adiadas diversas vezes.

Veja a entrevista ao Atualidade