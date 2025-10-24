Política

Em Jacarta
Notícia

"Se a moda pega, vira terra sem lei", diz Lula sobre ataques dos EUA a embarcações na Venezuela

Presidente brasileiro afirmou não concordar com o pretexto de "combate ao narcotráfico" adotado por Donald Trump para justificar as ações

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS