Saiba quem são os cotados para assumir a vaga de Luís Roberto Barroso no STF

Jorge Messias (à esquerda), Rodrigo Pacheco (ao centro) e Bruno Dantas (à direita). Advogado-Geral da União / Divulgação / Andressa Anholete/Agência Senado / Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá escolher o substituto antes do fim de seu mandato, previsto para dezembro de 2026. Barroso poderia permanecer na Corte até 2033, quando completa 75 anos — idade limite para a aposentadoria compulsória.

Luís Roberto Barroso fez o anúncio de vai se aposentar em sessão no STF, na última quinta-feira (9).

— Sinto que é hora de seguir outros rumos, que nem sei se estão definidos. Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais a vida que me resta, sem as disposições, obrigações e exigências públicas do cargo.

A movimentação já provoca intensa articulação política e jurídica em Brasília, com três nomes despontando como favoritos: Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas.

Jorge Messias

Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos de idade, sua indicação permitiria uma longa permanência na Corte — até três décadas.

Nos últimos meses, Messias ganhou destaque articulou a contratação de um escritório nos EUA para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, Messias também representa uma ponte com o segmento religioso.

Rodrigo Pacheco

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, tem apoio da cúpula do Senado, bom trânsito com ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e é visto como uma escolha que facilitaria a sabatina e aprovação no Congresso. Meses atrás, Gilmar Mendes, decano do Supremo, chegou a declarar publicamente: “O STF é jogo para adultos, e o senador Pacheco é o nosso candidato.”

Bruno Dantas

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) possui bom trânsito político, é próximo de Renan Calheiros e Davi Alcolumbre, e mantém relação direta com Lula, mesmo após deixar a presidência do TCU. Interlocutores destacam decisões favoráveis ao governo, como a que liberou R$ 6 bilhões para o programa Pé-de-meia.

Quem indicou os atuais ministros

Gilmar Mendes (20 de junho de 2002): Fernando Henrique Cardoso

Cármen Lúcia (21 de junho de 2006): Lula

Dias Toffoli (23 de outubro de 2009): Lula

Luiz Fux (3 de março de 2011): Dilma Rousseff

Luís Roberto Barroso (26 de junho de 2013): Dilma Rousseff

Edson Fachin (16 de junho de 2015): Dilma Rousseff

Alexandre de Moraes (22 de março de 2017): Michel Temer

Nunes Marques (5 de novembro de 2020): Jair Bolsonaro

André Mendonça (16 de dezembro de 2021): Jair Bolsonaro

Cristiano Zanin (3 de agosto de 2023): Lula

Flávio Dino (22 de fevereiro de 2024): Lula



