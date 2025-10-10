Saiba quem são os cotados para assumir a vaga de Luís Roberto Barroso no STF

Com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá escolher o substituto antes do fim de seu mandato, previsto para dezembro de 2026. Barroso poderia permanecer na Corte até 2033, quando completa 75 anos — idade limite para a aposentadoria compulsória.
Luís Roberto Barroso fez o anúncio de vai se aposentar em sessão no STF, na última quinta-feira (9).
— Sinto que é hora de seguir outros rumos, que nem sei se estão definidos. Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais a vida que me resta, sem as disposições, obrigações e exigências públicas do cargo.
A movimentação já provoca intensa articulação política e jurídica em Brasília, com três nomes despontando como favoritos: Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas.
Jorge Messias
Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos de idade, sua indicação permitiria uma longa permanência na Corte — até três décadas.
Nos últimos meses, Messias ganhou destaque articulou a contratação de um escritório nos EUA para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, Messias também representa uma ponte com o segmento religioso.
Rodrigo Pacheco
O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, tem apoio da cúpula do Senado, bom trânsito com ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e é visto como uma escolha que facilitaria a sabatina e aprovação no Congresso. Meses atrás, Gilmar Mendes, decano do Supremo, chegou a declarar publicamente: “O STF é jogo para adultos, e o senador Pacheco é o nosso candidato.”
Bruno Dantas
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) possui bom trânsito político, é próximo de Renan Calheiros e Davi Alcolumbre, e mantém relação direta com Lula, mesmo após deixar a presidência do TCU. Interlocutores destacam decisões favoráveis ao governo, como a que liberou R$ 6 bilhões para o programa Pé-de-meia.
Quem indicou os atuais ministros
- Gilmar Mendes (20 de junho de 2002): Fernando Henrique Cardoso
- Cármen Lúcia (21 de junho de 2006): Lula
- Dias Toffoli (23 de outubro de 2009): Lula
- Luiz Fux (3 de março de 2011): Dilma Rousseff
- Luís Roberto Barroso (26 de junho de 2013): Dilma Rousseff
- Edson Fachin (16 de junho de 2015): Dilma Rousseff
- Alexandre de Moraes (22 de março de 2017): Michel Temer
- Nunes Marques (5 de novembro de 2020): Jair Bolsonaro
- André Mendonça (16 de dezembro de 2021): Jair Bolsonaro
- Cristiano Zanin (3 de agosto de 2023): Lula
- Flávio Dino (22 de fevereiro de 2024): Lula