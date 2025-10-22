Política

Depois do acórdão
Notícia

Saiba quais são os próximos passos até a execução da sentença que condenou Bolsonaro e outros sete por tentativa de golpe de Estado

Ex-presidente e os outros integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista foram condenados pelo STF em 11 de setembro. Expectativa é que as penas comecem a ser cumpridas ainda em 2025

Mathias Boni

