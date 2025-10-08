Relator vota para arquivar processo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro 

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator do processo que que pede a cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara, votou pelo arquivamento da ação. A posição foi apresentada nesta quarta-feira (8).
O relator é um antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e já chamou Eduardo de "amigo". Apesar de Freitas pedir o arquivamento, o parecer ainda será apreciado pelos membros do conselho. Caso o texto seja reprovado, um novo relator será escolhido. As informações são do g1.
A análise, no entanto, foi adiada — depois de pedido de parlamentares da oposição — e deve entrar na pauta do colegiado na próxima reunião.
Eduardo é acusado de trabalhar no fomento de tarifas e sanções dos Estados Unidos para "desestabilizar instituições republicanas" do Brasil. Ele reside nos EUA desde o início do ano.
No parecer do relator, Freitas avalia que a denúncia é "equivocada" e que não há elementos suficientes para que o processo siga.
"O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em território estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e maduras do mundo", escreveu Marcelo Freitas.
Eduardo Bolsonaro não respondeu às tentativas de contato do Conselho de Ética e foi representado, nesta quarta-feira (8), pelo defensor público federal Sérgio Armanelli Gibson — que pediu suspensão do processo até a análise da denúncia pelo STF.