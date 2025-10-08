Política

Pesquisa

Rejeição à anistia cresce entre brasileiros, diz Quaest

Pesquisa aponta um índice de 47% contra qualquer tipo de perdão. PEC da Dosimetria também é vista de forma negativa

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci e Pedro Augusto Figueiredo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS