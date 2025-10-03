Protocolado pedido de cassação de vereador de Porto Alegre por falas na CPI do Dmae

Gringo prestou depoimento na segunda (29). Elson Sempé Pedroso/CMPA / Divulgação

Um pedido de cassação do vereador Gilvani Dalloglio (Republicanos), conhecido como Gilvani, o Gringo, foi protocolado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre nesta sexta-feira (3). O documento foi endereçado à Presidência e à Comissão de Ética da Casa, passando a tramitar formalmente.

O pedido é assinado pelo presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias. A denúncia, por suposta quebra de decoro parlamentar, lista questões surgidas a partir de depoimento de Gilvani, na segunda-feira (29), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Dmae.

São citados como argumentos que sustentam a denúncia:

possuir condenação criminal transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ);

mentir sob juramento à CPI ao negar, inicialmente, a existência de tal condenação;

manutenção de contrato de empresa particular com o poder público municipal, em violação direta à Lei Orgânica; e

ter praticado atos de corrupção ativa no passado, ao admitir o pagamento de propina a agentes públicos.

Não é o primeiro movimento do sindicato contra o vereador Gilvani. No início do ano, ele foi alvo de denúncia na Corregedoria da Câmara, por parte da entidade, por ter ido a unidades de pronto atendimento e afrontado médicos, segundo o sindicato.

— O vereador fez algumas intervenções inadequadas e afrontou os médicos e o seu trabalho. A partir disso, a categoria exigiu que condutas fossem tomadas, de modo que fizemos a primeira notificação à Câmara de Vereadores. E, agora, a segunda. Ele faz parte de um grupo de vereadores no Estado que atacou profissionais de saúde, e atuamos contra todos, no sentido de garantir a assistência à saúde e a segurança dos médicos — justifica o presidente do Simers.

O relator da CPI do Dmae, Rafael Fleck (MDB), havia prometido também protocolar pedido de cassação do mandato de Gilvani, o Gringo, o que ainda não é descartado.

O documento protocolado nesta sexta-feira passa, agora, a tramitar na Comissão de Ética, que tem o vereador Hamilton Sossmeier (Podemos) como corregedor e Jessé Sangalli (PL) como presidente. A comissão é formada por 12 vereadores. Além do grupo, a decisão pela cassação ou não de Gringo precisaria também ser aprovada em plenário.

Em entrevista a Zero Hora na quinta-feira (2), Gilvani disse ter "quase certeza" de que será cassado, mas atribuiu a denúncia a perseguição política. Ele afirma que o contrato que tinha com a prefeitura era especificamente para limpeza de uma estação de tratamento de esgoto e que os equipamentos que usou para resgates e outras ações durante a enchente eram dele e não tinham relação com o serviço pelo qual era remunerado.

Quanto ao pagamento de propina para manter contrato com o extinto Departamento de Esgoto Pluvial (DEP), pelo qual foi indiciado, declarou: