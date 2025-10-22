Projeto Antifacção, que prevê até 30 anos de prisão para homicídios a mando de organização criminosa, vai ao Planalto nesta quarta 

Texto foi elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. José Cruz / Agência Brasil / Agência Brasil / Empresa Brasil d

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, encaminhará à Casa Civil, nesta quarta-feira (22), o chamado Projeto de Lei Antifacção, que endurece as punições para integrantes de organizações criminosas, entre outras medidas. As informações são do g1.

O texto cria a “organização criminosa qualificada”, com pena de oito a 15 anos de prisão para casos em que o grupo controla territórios ou atividades econômicas com uso de violência ou ameaça — situação que mira especialmente as milícias. O crime passa a ser considerado hediondo, o que o torna inafiançável e impede benefícios como indulto ou anistia.

Em casos de homicídio cometido a mando de uma organização qualificada, a punição poderá chegar a 30 anos de prisão, uma das mais altas da legislação brasileira.

A pena atual, de três a oito anos de prisão para quem integra, financia ou promove uma organização criminosa, será elevada para de cinco a 10 anos. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes de entrar em vigor. Não há previsão de quando a proposta será votada.

Aumento de pena em casos específicos

O projeto prevê agravamento da punição em situações que envolvam:

uso de armas de fogo ou explosivos;

morte ou lesão de agentes de segurança;

participação de criança ou adolescente no grupo;

envolvimento de servidores públicos;

infiltração do crime no setor público, em licitações e contratos com governos;

atuação transnacional ou envio de dinheiro ao exterior.

Essas medidas respondem ao avanço de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC), que, segundo investigações, tem utilizado empresas para lavar dinheiro e disputar contratos públicos de transporte e coleta de lixo.

Regras para investigações e prisões

A proposta também amplia instrumentos de investigação, permitindo a infiltração de policiais e delatores nas organizações criminosas e a criação de empresas fictícias para desmantelar os esquemas.

O texto ainda regulamenta o monitoramento de conversas entre presos ligados a facções e seus advogados. As gravações só poderão ocorrer mediante autorização judicial e quando houver indícios de uso indevido da comunicação para fins criminosos.

Além disso, o projeto autoriza intervenções judiciais em empresas usadas por organizações criminosas, com a nomeação de gestores externos, além da possibilidade de suspensão cautelar de contratos com o poder público durante as investigações.

O que ficou de fora

A versão final do texto não inclui a criação de uma agência nacional de combate ao crime organizado, proposta que constava em versões anteriores. O órgão avaliou que a medida poderia ser inconstitucional, por interferir nas atribuições de órgãos já previstos na Constituição, como a Polícia Federal e as polícias civis e militares.

Também ficaram de fora mudanças nas penas para crimes eleitorais cometidos em contexto de organização criminosa, como compra de votos ou caixa dois.