Política

Parlamentar nos EUA
Notícia

Processo que pedia cassação de Eduardo Bolsonaro é arquivado pelo Conselho de Ética da Câmara

A denúncia arquivada havia sido protocolada pelo PT. Decisão do Conselho de Ética da Câmara admite recurso

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS