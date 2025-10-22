Processo que pedia cassação de Eduardo Bolsonaro é arquivado pelo Conselho de Ética da Câmara

Além desta queixa, há outras três representações contra Eduardo. SAUL LOEB / AFP

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A votação foi de 11 votos favoráveis pelo arquivamento e sete votos contrários. Ele era investigado por suposta atuação no Exterior contra as instituições e autoridades brasileiras.

A decisão admite recurso, com a necessidade de pelo menos 51 deputados para apresentação do pedido. A denúncia arquivada havia sido protocolada pelo PT.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era alvo de uma queixa que o acusava de trabalhar em defesa de sanções dos EUA para "desestabilizar instituições republicanas" do Brasil. As informações são do g1.

Além desta queixa, há outras três representações contra Eduardo Bolsonaro. Os processos ainda não foram abertos pelo Conselho de Ética.

Barrado como líder da minoria

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), barrou a indicação de Eduardo para líder da minoria, em setembro.

O movimento faz parte de uma estratégia do partido para tentar assegurar o mandato de Eduardo, que não tem previsão para deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil.

Ele reside no país norte-americano desde fevereiro de 2025. Em 18 de março, ele anunciou que iria se licenciar do mandato e, em agosto, solicitou ao presidente Hugo Motta para exercer a função parlamentar à distância.

Denunciado por coação

Em 22 de setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo e o influenciador Paulo Figueiredo por coação em processo judicial com o intuito de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O inquérito é sobre a atuação de Eduardo por atrapalhar o processo sobre golpe de Estado, em que o pai dele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão.

