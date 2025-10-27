Política

No Supremo
Notícia

Prazo para Bolsonaro e outros sete réus pela trama golpista apresentarem recursos termina nesta segunda-feira

Defesas devem apresentar os chamados "embargos de declaração", utilizados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão que os condenou

Zero Hora

