Prazo para Bolsonaro e outros sete réus pela trama golpista apresentarem recursos termina nesta segunda-feira

Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista foi realizado em setembro. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O prazo para que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus apresentem recursos contra a condenação por tentativa de golpe de Estado termina nesta segunda-feira (27). O acórdão do julgamento foi publicado na quarta-feira (22) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os chamados "embargos de declaração" são recursos utilizados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão. Após a apresentação, não há prazo para que a análise dos recursos seja concluída pela Corte.

Somente após o julgamento dos embargos de declaração, o STF poderá autorizar o início do cumprimento da pena. No Supremo, há expectativa de que os eventuais recursos sejam analisados até o fim do ano.

Julgamento

A Primeira Turma alcançou maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus em 11 de setembro, com o voto da ministra Carmem Lúcia, que acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes. No total, foram quatro votos a um, tendo somente o ministro Luiz Fux divergido.

A pena para o ex-presidente ficou definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa no valor de R$ 376 mil.

Crimes e penas atribuídos a Bolsonaro

Golpe de Estado: oito anos e dois meses

oito anos e dois meses Abolição do Estado de direito: seis anos e seis meses

seis anos e seis meses Organização criminosa: sete anos e sete meses

sete anos e sete meses Dano qualificado: dois anos e seis meses

dois anos e seis meses Deterioração do patrimônio: dois anos e seis meses

Demais réus condenados

Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice: 24 anos de reclusão e dois anos de detenção.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça: 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção.

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção.

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional: 18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção.

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: 19 anos de prisão.

Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência: 16 anos, um mês e 15 dias de prisão.

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro: pena foi diminuída em razão do acordo de delação premiada, validado por unanimidade da Primeira Turma do STF, ficando em dois anos em regime aberto.

O que são embargos de declaração

Os embargos de declaração são ajuizados quando a decisão final contém alguma obscuridade (falta de clareza), omissão (ponto não discutido), contradição (informações opostas) ou erro material (como um erro de digitação ou cálculo).

Em geral, esse tipo de recurso não tem poder de mudar o mérito da decisão, mas, em raros casos, o erro reconhecido leva a uma modificação.