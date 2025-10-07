Política

Discriminação religiosa 
Notícia

Polícia investiga vereador após comentário que relaciona vandalismo com prática umbandista em São Borja

Declaração ocorreu durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada na segunda-feira (6). Após a repercussão, o vereador Paulo Orelha divulgou uma nota pedindo desculpas

Madu Brito

