Polícia investiga vereador após comentário que relaciona vandalismo com prática umbandista em São Borja

Vereador do PT questionou sobre os episódios de depredação. Câmara de Vereadores de São Borja / Reprodução

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o vereador Paulo Vanderlei Faguaga Siqueira, conhecido como Paulo Orelha (PT), por suspeita de discriminação religiosa em São Borja, na Fronteira Oeste. O parlamentar teria sugerido que o vandalismo no cemitério municipal poderia estar relacionado a prática de uma religião.

A declaração ocorreu durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada na segunda-feira (6). Ao utilizar o tempo do pequeno expediente, espaço de até cinco minutos destinado a falas livres dos parlamentares, o vereador questionou sobre os episódios de depredação.

— Será que não é essas pessoas que fazem ziriguidum? Que vão pegar a cabeça de morto para fazer feitiço? (...) Nada contra os umbandistas, os trabalhos, porque eu limpo sempre lá as oferendas e tudo — disse.

A fala gerou reação imediata do presidente da Câmara, João Carlos Reolon (Progressistas), que pediu ao vereador que retirasse a palavra "umbandistas". Orelha acatou o pedido e questionou: "Então, o que é? Ziriguidunzeiro?".

Depois, o vereador pediu desculpas a todas as religiões e reconheceu que se equivocou. Ele sugeriu a instalação de câmeras no cemitério e cobrou providências da Câmara Municipal ou da prefeitura para conter os atos de vandalismo.

Após a repercussão, o vereador Paulo Orelha divulgou uma nota. No texto, ele reconhece que se expressou de forma inadequada e que suas palavras foram mal interpretadas, gerando desconforto.

"Jamais foi minha intenção ofender, desrespeitar ou diminuir qualquer crença, religião ou manifestação de fé", escreveu. Ele destacou que seu objetivo era tratar sobre os casos de vandalismo e não fazer julgamentos religiosos. (Leia a íntegra abaixo)

Câmara vai avaliar medidas

A Câmara Municipal de Vereadores de São Borja informou que a mesa diretora irá se reunir para tratar do episódio de forma institucional. O objetivo é avaliar medidas conforme o regimento interno, reforçando o compromisso do Legislativo com a ética, a transparência e o respeito no exercício do mandato parlamentar.

A Câmara também reiterou seu compromisso com o bom andamento dos trabalhos legislativos e com o respeito à comunidade são-borjense.

O que diz o vereador

"NOTA DE ESCLARECIMENTO E PEDIDO DE DESCULPAS

Eu, Vereador Paulo Orelha, venho, por meio desta nota, esclarecer e pedir sinceras desculpas a todas as religiões, em especial à religião Umbanda, por uma colocação infeliz feita durante minha fala na Tribuna Livre.

Reconheço que me expressei de forma inadequada e que minhas palavras foram mal interpretadas, gerando desconforto e indignação em muitas pessoas.

Jamais foi minha intenção ofender, desrespeitar ou diminuir qualquer crença, religião ou manifestação de fé.

Meu objetivo, durante o pronunciamento, foi tratar sobre os casos de vandalismo e depredação que vêm ocorrendo no cemitério — e não fazer qualquer julgamento religioso.

A Umbanda, surgida no Brasil a partir do encontro de diferentes culturas e crenças, é uma religião com forte identidade nacional, que valoriza a caridade, o amor ao próximo e o respeito à diversidade espiritual — princípios que merecem todo o reconhecimento e consideração.

Reitero aqui o meu profundo respeito por todas as religiões e tradições espirituais, reconhecendo sua importância na construção de uma sociedade plural, justa e solidária.