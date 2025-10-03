Política

Deputado nos EUA
Notícia

PGR tem cinco dias para se manifestar sobre pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro

O ofício atende solicitações de parlamentares, como Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS