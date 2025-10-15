PGR pede reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF durante mandato

Bolsonaro acusou Moro de denúncia caluniosa. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que reabra as investigações sobre suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF) — denunciada por Sergio Moro (União-PR) após se demitir do Ministério da Justiça, em 2020.

Na ocasião, Bolsonaro acusou o então ministro da Justiça e atual senador Sergio Moro de denunciação caluniosa. As informações são do g1.

Moro afirmou que Bolsonaro tinha preocupação com inquéritos da Polícia Federal e que, por isso, pediu a troca do diretor-geral da corporação Maurício Valeixo. Ele também afirmou que não havia assinado a exoneração de Valeixo, que saiu no Diário Oficial da União.

A PF encerrou o inquérito e concluiu que não houve indícios de crimes, e o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento do caso. Em maio do ano passado, Moraes, ministro relator do processo, perguntou ao atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, se iria manter o arquivamento.

A PGR agora entende a necessidade de verificar "com maior amplitude se efetivamente houve interferências ou tentativas de interferências nas investigações apontadas nos diálogos e no depoimento do ex-Ministro, mediante o uso da estrutura do Estado e a obtenção clandestina de dados sensíveis".

Gonet entende que a PF deve avaliar se há alguma conexão entre os fatos apontados por Moro.