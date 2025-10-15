Política

Notícia

PGR pede reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF durante mandato

Em 2020, ao deixar o Ministério da Justiça, Sergio Moro afirmou que o ex-presidente tinha preocupação com inquéritos da Polícia Federal e que, por isso, pediu a troca do diretor-geral da corporação Maurício Valeixo

Zero Hora

