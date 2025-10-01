PF pede a Moraes inclusão de denúncias de ameaças a Dino em inquérito das "milícias digitais"

O ministro Flávio Dino alertou que mensagens podem servir como gatilho para novos episódios de violência contra autoridades. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

A Polícia Federal (PF) encaminhou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitando a união das investigações relacionadas às ameaças sofridas pelo também ministro da Corte, Flávio Dino, após o julgamento relacionado à trama golpista, ao inquérito das chamadas "milícias digitais", que atuam com o objetivo de ameaçar e coagir membros do Judiciário e instituições brasileiras.

No documento enviado a Moraes, a PF detalha as ameaças recebidas por Dino após a sessão que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O ofício reúne mais de 50 publicações em redes sociais, que, segundo a corporação, evidenciam ameaças contra o ministro e também contra o delegado federal Fábio Shor.

Um aspecto recorrente nos conteúdos analisados e enfatizado pela PF foi a menção ao Nepal, país que enfrentou ondas de protestos violentos e episódios de assassinato político.

"Logo após proferir meu voto, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a minha vida e integridade física", afirmou Dino em manifestação anexada ao processo.

O ministro também alertou que esse tipo de mensagem pode servir como gatilho para novos episódios de violência contra autoridades públicas e instituições, a exemplo do que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Ao enviar o conteúdo a Moraes, a PF destacou que "a individualização dos alvos confere maior gravidade e reprovabilidade às condutas, porquanto amplia o potencial intimidatório, constrange o exercício regular da função pública e rompe a esfera do debate abstrato para uma concretude persecutória".

A corporação avaliou ainda que tais práticas geram um temor real e palpável. Diante disso, caso se confirme a vinculação das ameaças ao grupo das "milícias digitais", as plataformas devem ser acionadas para colaborar na identificação dos autores.