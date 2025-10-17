Política

Decisão de Moraes
Notícia

Pedido de investigação contra Tarcísio por suposta obstrução de Justiça é arquivado no Supremo

Deputado federal Rui Falcão (PT-SP) havia solicitado apuração após mobilização do governador de São Paulo em favor da anistia

Zero Hora

