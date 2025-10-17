Pedido de investigação contra Tarcísio por suposta obstrução de Justiça é arquivado no Supremo

No dia 7 de setembro, Tarcísio discursou durante atos de apoio a Jair Bolsonaro. NELSON ALMEIDA / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o arquivamento do pedido do deputado federal Rui Falcão (PT-SP) para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fosse investigado por suposta obstrução de Justiça. Segundo a Folha de S. Paulo, a decisão tomada na quinta-feira (16) acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em setembro, Falcão protocolou uma representação contra Tarcísio, pedindo que o político fosse investigado após a mobilização realizada junto a parlamentares pela votação da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

Às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, o governador de São Paulo foi a Brasília para articular a aprovação do projeto da anistia.

Contudo, em manifestação enviada ao STF, a PGR afirmou que o representante do PT não pode solicitar a abertura de apuração criminal, e que esse dever é do Ministério Público.

O documento enviado pelo petista afirmava que "a presença de Tarcísio em Brasília visava mobilizar apoio parlamentar para uma anistia ampla, como pedágio para viabilizar a sua candidatura (à Presidência) com o apoio da extrema direita que está irresignada com o julgamento de seu líder".