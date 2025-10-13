Política

Oposição quer derrubar decreto que coloca gabinete de Lula a serviço de Janja

Em agosto, presidente assinou decreto que autoriza o gabinete pessoal da Presidência da República a "apoiar" a primeira-dama em atividades de interesse público

Estadão Conteúdo

