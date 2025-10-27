Novos CCs para juízes, mais desembargadores e progressões: saiba os argumentos do Judiciário para aprovar pacote de leis no RS

Projetos de interesse do Tribunal de Justiça podem custar até R$ 172 milhões a mais por ano. Eduardo Nichele / TJRS

O pacote de propostas do Judiciário gaúcho que deve ser votado nesta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa prevê uma série de medidas de reestruturação de pessoal, como a criação de 30 cargos de desembargador e a duplicação no número de assessores de juízes. Se aprovados, os três projetos do Tribunal de Justiça podem custar até R$ 172 milhões a mais por ano aos cofres do Estado.

De acordo com o TJ, as medidas têm o objetivo de modernizar o Judiciário gaúcho e ampliar a capacidade de julgamento da Corte, tanto no primeiro quanto no segundo grau. As propostas têm apoio unificado da representação dos servidores e de juízes e desembargadores.

— Se nós não fizermos este aporte de novos analistas, técnicos, assessores e novas entrâncias, nós não teremos possibilidade de dar conta do volume de trabalho que estamos recebendo — projeta o desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, presidente do Conselho de Gestão de Pessoas do TJ.

Os líderes de bancada na Assembleia Legislativa fizeram um acordo, na última semana, para votar o pacote do Judiciário nesta terça. Com o acordo, as propostas foram analisadas apenas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem passar pelas comissões temáticas — por exemplo, a de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e a de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado.

Os projetos

PL 325/2025

O PL 325/25 prevê, em relação aos juízes, a duplicação no número de cargos em confiança (CCs) por gabinete, permitindo que cada magistrado possa nomear livremente até dois assessores. Atualmente, cada gabinete de primeiro grau tem direito a um CC.

De acordo com o TJ, a criação desses 809 cargos de assessor de juiz tem o objetivo de dar conta do crescente número de processos. Ainda conforme o TJ, como o assessor de juiz trabalha diretamente nas decisões, é preciso que ele tenha alinhamento ideológico com o magistrado — o que é mais fácil de se conseguir com a livre nomeação.

— O CC para o juiz é como para os deputados. Dentro do gabinete do deputado, não tem servidor da Assembleia, tem os CCs. Por quê? Porque são vinculados ideologicamente. Não é tão diferente, porque o juiz tem, não uma ideologia político-partidária, mas tem uma ideologia na forma que interpreta o direito — aponta o desembargador Francesco Conti, membro do Conselho de Relações Institucionais do TJ gaúcho.

— No direito penal, tem um juiz que é mais garantista, outro que é mais legalista, mais severo. Então, tem que ter um perfil de plena confiança — exemplifica Conti.

Conforme o Tribunal de Justiça, cada gabinete de primeiro grau tem, atualmente, além do juiz, um CC, dois secretários e estagiários (alguns graduandos, outros já formados em Direito).

A Corte ainda aponta que a opção por CCs em vez de concursados envolve menos custo e permite mais facilmente encontrar assessores para comarcas distantes, como aquelas localizadas em áreas de fronteira.

Em relação aos servidores do TJ, o PL 325/25 prevê uma série de vantagens, incluindo a revisão do plano de carreira e a possibilidade de maior crescimento salarial. Segundo o sindicato que representa a categoria, o PL 325 pode fazer com que a remuneração final de cada carreira chegue a 140%.

A administração do TJ destaca que o projeto resulta em "22 vantagens para os servidores", entre as quais estão novas tabelas remuneratórias, majoração de gratificações existentes, criação de gratificações, auxílio-creche e auxílio-babá para a mesma criança, agilidade na movimentação funcional e alteração na compensação pela atuação no plantão.

— Hoje, o que se precisa mais é o pessoal que vai atuar já no processo. Não tem mais aquela burocracia interna, entendimento de balcão. Aquelas coisas que bastava um funcionário mais comum, vamos dizer assim. Nós precisamos hoje de servidores mais qualificados. Então, eu tenho que pagar melhor, em primeiro lugar. Senão, eu não vou conseguir esse servidor. Este plano de carreira também vê isso — acrescenta o desembargador Conti.

Servidores e integrantes da administração da Justiça fizeram corpo a corpo na Assembleia em defesa dos projetos. Juliano Verardi / TJRS

PL 326/2025

O PL 326/25 cria 25 unidades judiciais, como varas e juizados, além dos cargos e funções necessários. Entre as prioridades, segundo o TJ, está a criação de dois juizados para julgar Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Porto Alegre.

Outra prioridade, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é a criação de oito varas de Garantia.

— Já tem (juízes de garantia) em Porto Alegre. Agora serão oito regionais. É uma determinação do CNJ. O juiz de garantia atua antes de iniciar o processo, antes que o Ministério Público faça a denúncia, por exemplo, na fase de inquérito. A delegacia de polícia está fazendo as investigações, pede uma busca e apreensão, uma prisão preventiva, vai para análise desse juiz de garantia, que é regional. A partir do momento que o Ministério Público faz a denúncia, passa para o juiz da vara e o juiz de garantia não atua mais — detalha Conti.

O mesmo projeto também eleva os níveis (tecnicamente chamados de "entrâncias") de 13 comarcas. Isso permite nomear mais juízes e servidores para varas e juizados que apresentaram crescimento de demanda nos últimos anos.

PL 191/2025

O PL 191/25 cria 30 cargos de desembargador e 90 cargos de assessor de desembargador para esses magistrados. Segundo o Tribunal de Justiça, a motivação principal é o aumento expressivo no percentual de recursos para a segunda instância, que saltou de 28% em 2020 para 55% em 2025.

— Um número assustador sobre a recorribilidade, ou seja, o número de processos em que alguém apela da sentença. Em 2020, 28% de todos os processos julgados em primeiro grau tinham recursos. Em 2025, nós já estamos com 55%. E a projeção para o ano que vem é 75%. É o paradoxo da eficiência. Quanto mais eficiente tu és, mais exigido tu és — aponta Blattes.