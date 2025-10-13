Política

Dívida sem fim
Notícia

Nova regra deixa credores sem prazo para receber precatórios no RS: "São 20 anos nesta luta"

PEC aprovada pelo Congresso derrubou obrigação de quitação até 2029. Fazenda estadual estima que poderá liquidar passivo até 2031

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS