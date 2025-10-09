Nikolas vota errado durante sessão que analisava proposta alternativa à alta do IOF, e é cobrado pelo MBL: "Me confundi"

Deputado disse que passou fazendo campanha contra a proposta. Pablo Valadares / Agência Câmara

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) votou de forma "errada" durante a análise da medida provisória (MP) 1303/2025, que tratava de novas regras de tributação sobre investimentos. A proposta era vista como uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Ao votar "não" à retirada de pauta da MP, o parlamentar foi duramente criticado por aliados da direita nas redes sociais. Entre os ataques, o secretário-geral do partido Missão/PR, William Rocha, xingou Nikolas e o acusou de agir como "agente do governo Lula".

"O b. do @nikolas_dm votou CONTRA a retirada de pauta da MP do aumento de imposto de Lula e Haddad. Nikolas é agente do governo Lula pra enfiar mais imposto na população", escreveu Rocha.

Nikolas admitiu publicamente o erro e explicou, pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação por estar cuidando da filha recém-nascida.

"Fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e, cuidando da minha filha recém-nascida aqui, me confundi e votei errado kkkk acontece. Mas, graças a Deus, foi retirado de pauta. Chega de impostos!!! Vence o Brasil ????", escreveu o deputado.