Política

Com a Palavra
Notícia

"Não vemos disposição de Lula para indicar uma mulher agora", diz jornalista especialista em STF

Autor de dois livros sobre o Supremo, Felipe Recondo acredita que presidente vai escolher alguém da sua confiança para a vaga de Luís Roberto Barroso

Pedro Garcia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS