Lula confirma nova rodada de negociações com governo Trump: "Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica"

Lula confirmou que representantes do Brasil e dos EUA se reúnem para negociar nesta quinta-feira. Ricardo Stuckert/Presidência da República / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira (15) que representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos se reunirão nesta quinta-feira (16). O encontro será entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que chegou a Washington na segunda-feira (13).

Segundo o g1, a principal pauta da reunião será a continuidade das negociações sobre o tarifaço em vigor desde 6 de agosto, além das sanções impostas a autoridades brasileiras.

Durante evento no Rio de Janeiro em comemoração ao Dia do Professor, Lula também relembrou a conversa telefônica que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana anterior.

— A gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe? — disse o presidente, referindo-se ao breve encontro entre os dois durante a Assembleia Geral da ONU.

Lula contou que, ao iniciar o telefonema, propôs uma conversa informal:

— Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho. Significa que sou oito meses mais velho que você. Então, vamos nos tratar de "você", sem liturgia.

Em tom bem-humorado, o presidente ainda comentou o resultado da conversa:

— E, aí, eu comecei a falar o que eu deveria falar. Aí, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã (quinta), vamos ter uma conversa de negociação e eu estou dizendo isso para vocês porque a relação humana é química.