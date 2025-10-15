Política

Tarifaço na pauta
Lula confirma nova rodada de negociações com governo Trump: "Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica"

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se reunir com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quinta-feira

