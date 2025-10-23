Na Indonésia, Lula confirma que irá concorrer à reeleição em 2026: "Estou preparado"

Em discurso em Jacarta, na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira (23) que irá concorrer à reeleição em 2026. O presidente já havia sugerido só não disputaria as eleições em caso de algum problema de saúde.
— Eu vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, estou lhe dizendo que ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições — afirmou Lula ao presidente do país asiático, Prabowo Subianto.
Segundo a Folha de S.Paulo, o mandatário também afirmou que pretende deixar o Brasil preparado e bem caso seja necessário entregar o cargo para outra pessoa.
— Sonho todo dia. Quando chegar 31 de dezembro de 2026, quando a gente for entregar esse mandato para outra pessoa, esse país estará bem — prometeu o petista.
O presidente chegou à Indonésia na quarta-feira (22) para retribuir a visita de Estado realizada por Subianto ao Brasil em julho. A viagem também integra uma estratégia desenhada pelo Palácio do Planalto de busca de parceiros econômicos alternativos e expansão de mercados.