Na Indonésia, Lula confirma que irá concorrer à reeleição em 2026: "Estou preparado"

Presidente Lula está na Indonésia em uma visita de Estado. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Em discurso em Jacarta, na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira (23) que irá concorrer à reeleição em 2026. O presidente já havia sugerido só não disputaria as eleições em caso de algum problema de saúde.

— Eu vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, estou lhe dizendo que ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições — afirmou Lula ao presidente do país asiático, Prabowo Subianto.

Segundo a Folha de S.Paulo, o mandatário também afirmou que pretende deixar o Brasil preparado e bem caso seja necessário entregar o cargo para outra pessoa.

— Sonho todo dia. Quando chegar 31 de dezembro de 2026, quando a gente for entregar esse mandato para outra pessoa, esse país estará bem — prometeu o petista.