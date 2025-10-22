MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

Carla Zambelli fugiu para a Europa em junho deste ano. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Ministério Público (MP) da Itália deu parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A informação é da Advocacia-Geral da União (AGU) e foi divulgada na tarde desta quarta-feira (22).

A brasileira foi detida no dia 29 de julho e levada para o presídio de Rebibbia, nos arredores de Roma. A parlamentar está presa cautelarmente no país europeu, por decisão da Corte de Apelação de Roma, que considerou haver grave risco de fuga.

Zambelli ingressou em território italiano pouco tempo depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) decretar sua prisão preventiva no Brasil. A prisão foi ordenada em cumprimento à sentença proferida em 4 de junho de 2025, pelo STF.

A Advocacia-Geral da União (AGU) atua no processo de extradição da parlamentar com o objetivo de fazer cumprir as determinações da Justiça brasileira.

Condenações

Carla Zambelli foi condenada duas vezes pelo STF. Na primeira, a 10 anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto. Foi após esta condenação que a parlamentar fugiu para a Itália, onde acabou presa em julho, após cooperação entre autoridades brasileiras e italianas.

Na segunda condenação, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, foi fixada pena de cinco anos e três meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa correspondente a 400 salários-mínimos vigentes à época dos fatos (2022), com devida atualização monetária.

A decisão também determinou a perda do mandato parlamentar, a ser efetivada após o trânsito em julgado da condenação (quando não houver mais possibilidade de recurso).

Trajetória da parlamentar