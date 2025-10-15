Política

Queixa

"Motta é presidente da Câmara e sabe que esse Congresso nunca teve qualidade de baixo nível como tem agora", diz Lula

Presidente criticou atual composição de uma das casas do Legislativo federal e fez alerta sobre as eleições de 2026 durante evento no Rio de Janeiro nesta quarta-feira

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS