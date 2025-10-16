Moraes reabre inquérito que investiga possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal

Bolsonaro volta a ser investigado por ações de quando era presidente. Sergio Lima / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reabriu o inquérito que apura sobre uma possível interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (16), dia seguinte ao pedido feito pela Procuradoria-Geral de República (PGR) pela retomada das investigações.

O caso foi denunciado por Sérgio Moro (União-PR), após o ex-juiz se demitir do Ministério da Justiça, em 2020. Moro afirmou que Bolsonaro tinha preocupação com inquéritos que estavam em andamento e, por isso, pediu a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.

A investigação foi realizada pela própria instituição, que, em março de 2022, ainda sob a presidência de Bolsonaro, concluiu que não foram encontrados elementos mínimos para indiciar o chefe do Executivo na esfera penal.

Em três volumes encaminhados a Moraes, com mais de 50 páginas cada, o delegado Leopoldo Soares Lacerda concluiu que Bolsonaro não cometeu crime, pois "cabe ao Presidente da República nomear e exonerar o Diretor-Geral da Polícia Federal, independente de indicação ou referendo do Ministro da Justiça e Segurança Pública".

O relatório foi analisado pelo então procurador-geral da República, Augusto Aras, que pediu o arquivamento do caso.