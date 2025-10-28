Política

STF
Notícia

Moraes pede que Filipe Martins explique perda do sinal da tornozeleira

O ministro disse que a Polícia Penal do Paraná informou que o sinal de GPS do equipamento ficou fora do ar pelo período de uma hora no dia 23 de outubro

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS