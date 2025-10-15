Moraes manda soltar presa do 8 de Janeiro que está com nódulos nos seios

Foi entendido que a ré pode responder ao processo em liberdade porque a investigação já foi encerrada. Gabriela Biló / World Press Photo Contest 2024 / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar Alexsandra Aparecida da Silva, uma das acusadas de participar dos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. A ordem foi dada nesta quarta-feira (15).

Ao pedir a soltura, a defesa alegou que Alexsandra está em tratamento psiquiátrico e passa por problemas de saúde, como depressão, ansiedade e nódulos nos seios.

Na decisão, o ministro determinou que a acusada use tornozeleira eletrônica e se apresente semanalmente à Justiça de Paraguaçu, em Minas Gerais.

Moraes ainda proibiu Alexsandra de sair do país e de acessar redes sociais. Ela também teve o passaporte cancelado.

O ministro entendeu que a ré pode responder ao processo em liberdade porque a investigação já foi encerrada.