Política

Questão de saúde
Notícia

Moraes manda soltar presa do 8 de Janeiro que está com nódulos nos seios

Na decisão, o ministro determinou que a acusada use tornozeleira eletrônica e se apresente semanalmente à Justiça de Paraguaçu, em Minas Gerais

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS