Moraes determina que Mauro Cid comece a cumprir pena após condenação

Mauro Cid foi beneficiado por acordo de delação premiada e não recorreu da condenação. EVARISTO SA / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, comece a cumprir pena. O tenente-coronel foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, mas com medidas cautelares, por participação em tentativa de golpe de Estado.

O ministro ainda determinou que seja contabilizado quanto tempo Cid já cumpriu na prisão, já que ele foi detido provisoriamente em duas ocasiões ao longo da investigação da trama golpista. Ambas as prisões duraram menos de seis meses. A pena de Cid foi menor comparada aos demais réus do núcleo crucial devido ao acordo de delação premiada que ele fechou e foi homologado pela Justiça.

A defesa do tenente-coronel não apresentou recurso, os chamados embargos de declaração, para tentar uma redução de pena, mas solicitou a Mores a declaração do fim do processo e a retirada das medidas restritivas impostas.

A partir de agora, Cid poderá retirar a tornozeleira eletrônica, porém, está impedido de portar armas, utilizar as redes sociais e se se comunicar com condenados e investigados pela trama golpista. Ele também está proibido de se ausentar do país.

Próximos passos

Uma audiência será realizada no STF na próxima segunda-feira (3), para esclarecer a Mauro Cid as condições do cumprimento de sua pena.