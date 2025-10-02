Política

Inquérito aberto

Moraes determina que Instagram, TikTok, X e YouTube identifiquem usuários que ameaçaram Dino

Presidente da Primeira Turma do STF recebeu mensagens de ódio após votar pela condenação de Jair Bolsonaro no processo da trama golpista

Estadão Conteúdo

Rayssa Motta

