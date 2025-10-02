Moraes determina que Instagram, TikTok, X e YouTube identifiquem usuários que ameaçaram Dino

Flávio Dino (E) e Alexandre de Moraes são membros da Primeira Turma do STF. Montagem sobre fotos Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira (2), que Instagram, TikTok, X e YouTube identifiquem os usuários responsáveis por publicações com ameaças ao também ministro Flávio Dino.

Por decisão de Moraes, a investigação da Polícia Federal vai tramitar vinculada ao inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro, mas em uma petição autônoma, também sob a relatoria dele.

Em sua decisão, Moraes afirma que, "do exame dos fatos narrados, verifico que, efetivamente, estão abrangidos pelo objeto desta investigação".

Foi o próprio Flávio Dino quem solicitou a abertura da investigação. Em ofício à Polícia Federal, o ministro relatou que "graves ameaças contra a sua vida e integridade física" foram espalhadas na internet depois que ele votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 9 de setembro, no processo da trama golpista.

Ao denunciar as publicações, Dino considerou que parece ter ocorrido uma "ação concertada com caráter de incitação". Isso porque diferentes postagens faziam alusão aos protestos violentos no Nepal, em que políticos e autoridades foram agredidos.