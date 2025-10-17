Moraes dá cinco dias para defesa de Collor explicar tornozeleira eletrônica desligada

Collor está preso em Maceió. Moreira Mariz / Agência Senado/Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu prazo de cinco dias, a partir desta sexta-feira (17), para a defesa de Fernando Collor explicar por que a tornozeleira do ex-presidente ficou desligada por cerca de 36 horas em maio deste ano. Ele foi condenado a oito anos e 10 meses de prisão por corrupção a partir da Operação Lava-Jato.

A determinação de Moraes é embasada em um relatório do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas. O documento indica que a tornozeleira de Collor ficou sem bateria no dia, conforme o g1.

Moraes também alertou a defesa do ex-presidente que manter o aparelho desligado pode caracterizar descumprimento de medida cautelar. Com isso, Collor poderia passar para o regime fechado.

O ministro ainda cobrou esclarecimentos da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas sobre a demora de cinco meses para que o desligamento da tornozeleira de Collor fosse informado. Ele deu prazo de 48 horas para resposta.

Os crimes e penas de Collor