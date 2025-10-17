Moraes dá cinco dias para defesa de Collor explicar tornozeleira eletrônica desligada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu prazo de cinco dias, a partir desta sexta-feira (17), para a defesa de Fernando Collor explicar por que a tornozeleira do ex-presidente ficou desligada por cerca de 36 horas em maio deste ano. Ele foi condenado a oito anos e 10 meses de prisão por corrupção a partir da Operação Lava-Jato.
A determinação de Moraes é embasada em um relatório do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas. O documento indica que a tornozeleira de Collor ficou sem bateria no dia, conforme o g1.
Moraes também alertou a defesa do ex-presidente que manter o aparelho desligado pode caracterizar descumprimento de medida cautelar. Com isso, Collor poderia passar para o regime fechado.
O ministro ainda cobrou esclarecimentos da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas sobre a demora de cinco meses para que o desligamento da tornozeleira de Collor fosse informado. Ele deu prazo de 48 horas para resposta.
Os crimes e penas de Collor
Collor foi declarado culpado pelos crimes de corrupção passiva (pena de quatro anos e quatro meses, além de 45 dias-multa) e lavagem de dinheiro (pena de quatro anos e seis meses de prisão e 45 dias-multa) pelo recebimento de propina no valor de R$ 20 milhões pela UTC Engenharia em troca de viabilizar, de forma irregular, quatro contratos com a BR Distribuidora. Isso teria ocorrido entre 2010 e 2014, quando Collor era senador.
Collor também está proibido de exercer cargo ou função pública de qualquer natureza, de dirigir ou ser membro de conselho de administração e de atuar na gerência de empresas ligadas a atividades financeiras. O delito de associação criminosa, por sua vez, teve a punibilidade extinta.