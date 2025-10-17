Política

Cinco meses depois
Moraes dá cinco dias para defesa de Collor explicar tornozeleira eletrônica desligada

Condenado a oito anos e 10 meses de prisão, ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar por crimes ligados à Operação Lava-Jato

