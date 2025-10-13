Moraes autoriza Bolsonaro a receber atendimento médico em casa

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto. Sergio Lima / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (13) Jair Bolsonaro a receber atendimento médico em casa. A solicitação foi protocolada pela defesa do ex-presidente após ele apresentar novas crises de soluço.

A defesa de Bolsonaro argumenta que ele apresentou "agravamento nas crises de soluços nas últimas horas e precisa receber atendimento médico". Desde agosto deste ano, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Moraes afirmou que, a partir de agora, a médica Marina Grazziotin Pasolini, indicada pela defesa, poderá realizar o atendimento a Bolsonaro sem necessidade de autorização prévia do STF.

O ministro também ressaltou que o ex-presidente está autorizado a ser encaminhado para atendimento de urgência no hospital, devendo enviar a comprovação de atendimento no prazo de 24 horas.

No mês passado, Bolsonaro apresentou mal-estar, pré-síncope, vômitos com queda da pressão arterial e precisou ser internado Hospital DF Star, em Brasília.