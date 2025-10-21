Política

Vaga de Barroso
Notícia

Luiz Fux pede para mudar para a Segunda Turma do STF e pode ficar de fora dos próximos julgamentos da trama golpista

Solicitação de transferência ocorreu nesta terça-feira (21), em ofício encaminhado a Fachin

Zero Hora

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS