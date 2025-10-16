Ministro Luís Roberto Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Barroso deixará o Supremo no próximo sábado (18). Antonio Augusto/STF / Divulgação

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta médica nesta quinta-feira (16) após ficar internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Barroso deixou o hospital por volta das 12h45min.

Na quarta-feira (15), o ministro passou mal e foi atendido no pronto-socorro. Ele passou por uma série de exames e ficou a noite internado. Os resultados ainda não foram divulgados.

Na manhã desta quinta, o ministro apresentou melhora e foi liberado pelos médicos para seguir com a medicação em casa.

Barroso deixará o Supremo no próximo sábado (18). Na semana passada, o ministro anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

O decreto de sua aposentadoria — que passa a valer a partir do dia 18 — foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na quarta.